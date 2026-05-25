5月25日、都内・神田明神ホールで『第93回 日本ダービー』PR発表会が開催され、JRA年間プロモーションキャラクターの見上愛、竹内涼真、JRA騎手の武豊、坂井瑠星が登壇した。

イベント冒頭では、見上と竹内が実際のレースさながらの“リアル出走ゲート”から登場。本イベントのために用意された“日本ダービー応援コーデ”を披露した。

武豊＆竹内涼真、“フラミンゴ談義”でまさかの盛り上がり「夜すごい叫んでるんです」…日本ダービーPR発表会

JRA年間プロモーションキャラクターの見上愛、竹内涼真と、JRA騎手の武豊、坂井瑠星 (C)Hiroki Homma

透明バッグ＆双眼鏡で“推し活観戦”提案

見上は“推し活コーデ”をテーマにした装いで登場。「推し活界隈で透明バッグにグッズを入れるのが流行っている」と紹介し、透明バッグには“イチゴケーキチャン”のグッズを忍ばせたスタイルを披露。「今年もダービーリボンをしっかり締めます」と笑顔を見せた。

一方の竹内は、黒を基調にしたシックなコーデで登場。「1年に1回なのでビシッと決めて、自分の馬券を買って勝ちに行く」と気合十分。首から下げた双眼鏡については「1000m先まで寄れる」と説明し、「騎手の方の汗まで見えると思います」と競馬観戦へのこだわりを明かした。

武豊騎手は「競馬場でこういう感じで来ていただければ俺らは乗りがいがあるね」と歓迎。さらに「昔はおっちゃんたちが赤ペンを耳に挟んでいる人ばかりだった」と競馬場の雰囲気を振り返り、坂井瑠星騎手も「最近はあんまりいないですからね」と応じ、会場を和ませていた。

「第93回 日本ダービー」は5月31日（日）に東京競馬場にて開催される。注目の発走は15時40分。