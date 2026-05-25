【モデルプレス＝2026/05/25】モデルの高垣麗子が5月24日、自身のInstagramを更新。運動会のために作った弁当を披露し、反響を呼んでいる。【写真】46歳ママモデル、ハンバーグ・唐揚げを好まない小3娘リクエスト運動会弁当◆高垣麗子、彩り豊かな娘リクエストの運動会弁当公開高垣は「小学生になり3回目の運動会でした」と報告し、木製の弁当箱に詰められた弁当の写真を投稿。海苔のおむすび、チーズの包み焼き、ブロッコリーやミ