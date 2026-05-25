1児の母・高垣麗子「小学生になり3回目の運動会」娘リクエストの弁当披露「大人なセンスですね」「型抜き野菜可愛くて絶対喜ぶ」の声
【モデルプレス＝2026/05/25】モデルの高垣麗子が5月24日、自身のInstagramを更新。運動会のために作った弁当を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】46歳ママモデル、ハンバーグ・唐揚げを好まない小3娘リクエスト運動会弁当
高垣は「小学生になり3回目の運動会でした」と報告し、木製の弁当箱に詰められた弁当の写真を投稿。海苔のおむすび、チーズの包み焼き、ブロッコリーやミニトマト、犬の形に型抜きされた人参、果物のほか、大人用として用意した能登塩のおむすび、梅胡麻、いぶりがっこクリームチーズの詰まった弁当であるとつづっている。
続けて「毎年親にできることは、体調管理と本人のリクエスト弁当と明るくエールを送ることぐらい」とコメント。「子供が好きそうな、唐揚げやハンバーグなどパワーが出そうなおかずを好まない」という娘からのリクエストで作った弁当であると説明している。
この投稿に、ファンからは「娘さんのリクエストに寄り添ったお弁当が素敵」「型抜き野菜可愛くて絶対喜ぶ」「大人なセンスですね」「愛情たっぷり」「めちゃくちゃ美味しそう」「蓋を開けた瞬間に自慢したくなる」「彩りも綺麗でセンスが抜群」などという反響が寄せられている。
高垣は2010年3月に元スピードスケート選手の清水宏保氏と結婚したが、2011年12月に離婚。2015年3月に音楽プロデューサー兼ユニット・STUDIO APARTMENTメンバーの森田昌典と再婚し、2017年7月に第1子長女が誕生。2018年8月には森田との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】46歳ママモデル、ハンバーグ・唐揚げを好まない小3娘リクエスト運動会弁当
◆高垣麗子、彩り豊かな娘リクエストの運動会弁当公開
高垣は「小学生になり3回目の運動会でした」と報告し、木製の弁当箱に詰められた弁当の写真を投稿。海苔のおむすび、チーズの包み焼き、ブロッコリーやミニトマト、犬の形に型抜きされた人参、果物のほか、大人用として用意した能登塩のおむすび、梅胡麻、いぶりがっこクリームチーズの詰まった弁当であるとつづっている。
◆高垣麗子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「娘さんのリクエストに寄り添ったお弁当が素敵」「型抜き野菜可愛くて絶対喜ぶ」「大人なセンスですね」「愛情たっぷり」「めちゃくちゃ美味しそう」「蓋を開けた瞬間に自慢したくなる」「彩りも綺麗でセンスが抜群」などという反響が寄せられている。
高垣は2010年3月に元スピードスケート選手の清水宏保氏と結婚したが、2011年12月に離婚。2015年3月に音楽プロデューサー兼ユニット・STUDIO APARTMENTメンバーの森田昌典と再婚し、2017年7月に第1子長女が誕生。2018年8月には森田との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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