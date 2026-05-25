【モデルプレス＝2026/05/25】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた小國舞羽が5月24日、自身のInstagramを更新。ダークトーンのセットアップ姿を披露し、反響が寄せられている。【写真】「今日好き」18歳美女「大人っぽくて素敵」ウエストちらりのジャケットコーデ◆小國舞羽、セットアップから美ウエストチラリ小國は「5月ももう終わっちゃうね」とつづり、写真を投稿。