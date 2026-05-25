「今日好き」小國舞羽（まう）ショート丈トップスでウエストちらり「引き締まっててかっこいい」「スタイル良くて憧れ」と反響
【モデルプレス＝2026/05/25】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた小國舞羽が5月24日、自身のInstagramを更新。ダークトーンのセットアップ姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】「今日好き」18歳美女「大人っぽくて素敵」ウエストちらりのジャケットコーデ
小國は「5月ももう終わっちゃうね」とつづり、写真を投稿。グレーストライプのテーラードジャケットとパンツのセットアップ姿に、ショート丈の黒のインナーを合わせ、スラリとしたウエストが際立つ姿となっている。
この投稿には「可愛すぎる姿」「スタイル良くて憧れてる」「引き締まっててかっこいい」「笑顔に癒される」「大人っぽくて素敵」「オシャレでかっこよくて最高」などとコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。小國は「夏休み編2023」「卒業編2024inセブ島」に参加した。雑誌「Seventeen」（集英社）専属モデルとしても活動している。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」18歳美女「大人っぽくて素敵」ウエストちらりのジャケットコーデ
◆小國舞羽、セットアップから美ウエストチラリ
小國は「5月ももう終わっちゃうね」とつづり、写真を投稿。グレーストライプのテーラードジャケットとパンツのセットアップ姿に、ショート丈の黒のインナーを合わせ、スラリとしたウエストが際立つ姿となっている。
◆小國舞羽の投稿に反響
この投稿には「可愛すぎる姿」「スタイル良くて憧れてる」「引き締まっててかっこいい」「笑顔に癒される」「大人っぽくて素敵」「オシャレでかっこよくて最高」などとコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。小國は「夏休み編2023」「卒業編2024inセブ島」に参加した。雑誌「Seventeen」（集英社）専属モデルとしても活動している。（modelpress編集部）
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