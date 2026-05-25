【モデルプレス＝2026/05/25】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に出演していたせりな（佐藤芹菜）が5月24日、自身のInstagramを更新。変形ボーダーのセットアップ姿を公開し、話題となっている。【写真】17歳「今日好き」参加JK「何頭身？」美脚全開のショーパン姿◆佐藤芹菜、ショートパンツから美脚スラリ佐藤は「さらあやと幾田りらさんのLIVE行ってきた」と、雑誌「Seventeen」専属