「今日好き」参加JK、美脚スラリのショーパン姿でライブ参戦「スタイルレベチ」「脚長すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/05/25】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に出演していたせりな（佐藤芹菜）が5月24日、自身のInstagramを更新。変形ボーダーのセットアップ姿を公開し、話題となっている。
【写真】17歳「今日好き」参加JK「何頭身？」美脚全開のショーパン姿
佐藤は「さらあやと幾田りらさんのLIVE行ってきた」と、雑誌「Seventeen」専属モデルの葛西杏也菜と永瀬さらとのショットなど複数枚投稿。佐藤は変形ボーダーのショートパンツのセットアップでシャッターの前に立ち、スラリとした脚が際立つスタイルとなっている。
この投稿には「スタイルレベチ」「可愛すぎて滅」「何頭身？」「落書きセンスある」「脚長すぎる」などとコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。佐藤は「ハロン編」に参加。葛西は「チュンチョン編」、永瀬は「マクタン編」「チュンチョン編」に参加した。（modelpress編集部）
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【写真】17歳「今日好き」参加JK「何頭身？」美脚全開のショーパン姿
◆佐藤芹菜、ショートパンツから美脚スラリ
佐藤は「さらあやと幾田りらさんのLIVE行ってきた」と、雑誌「Seventeen」専属モデルの葛西杏也菜と永瀬さらとのショットなど複数枚投稿。佐藤は変形ボーダーのショートパンツのセットアップでシャッターの前に立ち、スラリとした脚が際立つスタイルとなっている。
◆佐藤芹菜の投稿に反響
この投稿には「スタイルレベチ」「可愛すぎて滅」「何頭身？」「落書きセンスある」「脚長すぎる」などとコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。佐藤は「ハロン編」に参加。葛西は「チュンチョン編」、永瀬は「マクタン編」「チュンチョン編」に参加した。（modelpress編集部）
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