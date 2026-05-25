福岡市は25日、中東情勢の影響で売上が減少している中小企業を支援するため、最大で1000万円を特別に融資すると発表しました。■高島市長「資金繰りに不安を抱える事業者を支援して、事業継続や経営安定化を後押ししていこうと考えています。」福岡市の高島市長は定例会見で、中東情勢の影響などを受ける企業を支援するため、特別融資を始めることを発表しました。対象は、最近1か月の売上高や売上総利益率が、前の年の同じ月と比