とちぎテレビ パチンコや競馬など、賭け事に日常生活に支障をきたすほどのめり込むギャンブル依存への相談が県内でも増加しています。この問題への支援や理解促進をはかろうと２４日、宇都宮市で啓発セミナーが開かれました。 セミナーは毎年５月１４日から２０日のギャンブル依存症問題の啓発週間にあわせて、全国ギャンブル依存症家族の会栃木が開催したものです。会場となった宇都宮市の県総合文化センタ&