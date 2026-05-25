メ～テレ（名古屋テレビ） 中東情勢の悪化後に日本向けの大型原油タンカーとして初めてホルムズ海峡を通過した「出光丸」が25日朝、勢湾内に入りました。 25日午前6時15分ごろの伊勢湾の映像では、大きな出光丸がゆっくりと進む様子が分かります。 出光興産によりますと、子会社が運航管理する「出光丸」は、サウジアラビア産の原油約200万バレルを積んでいて、日本人3人が乗っています。 中東情勢の悪化