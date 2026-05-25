【モデルプレス＝2026/05/25】モデルの七瀬ななが、25日発売の「週刊プレイボーイ」22号（集英社）表紙に登場。Tシャツから美しいバストをのぞかせた。【写真】七瀬なな、美谷間くっきり「週プレ」表紙◆七瀬なな、美バストに釘付け「日本レースクイーン大賞2022」新人部門グランプリを獲得し、現在は女優として活動中の七瀬。今号では、砂浜でビキニ姿や、美しいバストがのぞくTシャツ姿を披露した。◆山本杏・大西陽羽らも登場そ