七瀬なな、Tシャツから美バストチラリ「週プレ」表紙登場
【モデルプレス＝2026/05/25】モデルの七瀬ななが、25日発売の「週刊プレイボーイ」22号（集英社）表紙に登場。Tシャツから美しいバストをのぞかせた。
【写真】七瀬なな、美谷間くっきり「週プレ」表紙
「日本レースクイーン大賞2022」新人部門グランプリを獲得し、現在は女優として活動中の七瀬。今号では、砂浜でビキニ姿や、美しいバストがのぞくTシャツ姿を披露した。
そのほか今号には、山本杏、松田実桜、アン・シネ、大西陽羽、伊織芽衣、香野子らが登場する。（modelpress編集部）
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【写真】七瀬なな、美谷間くっきり「週プレ」表紙
◆七瀬なな、美バストに釘付け
「日本レースクイーン大賞2022」新人部門グランプリを獲得し、現在は女優として活動中の七瀬。今号では、砂浜でビキニ姿や、美しいバストがのぞくTシャツ姿を披露した。
◆山本杏・大西陽羽らも登場
そのほか今号には、山本杏、松田実桜、アン・シネ、大西陽羽、伊織芽衣、香野子らが登場する。（modelpress編集部）
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