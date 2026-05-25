【モデルプレス＝2026/05/25】テレビ朝日では、2026年7月クールのオシドラサタデー枠で「夏色の雲が恋と嵐をまきおこす」を放送することが決定。ACEesの深田竜生が主演を務め、同じくACEesの浮所飛貴が共演する。深田と浮所がモデルプレスらのインタビューに応じ、撮影で楽しみにしていることや互いの“推しポイント”などを語った。【後編】【写真】STARTOイケメン、メンバーとキス寸前◆「夏色の雲が恋と嵐をまきおこす」本作の