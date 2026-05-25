ACEes深田竜生＆浮所飛貴、互いの“推しポイント”熱弁「いつもキュンとします」「実はさっき気づいたのですが」【「夏色の雲が恋と嵐をまきおこす」インタビュー後編】
【モデルプレス＝2026/05/25】テレビ朝日では、2026年7月クールのオシドラサタデー枠で「夏色の雲が恋と嵐をまきおこす」を放送することが決定。ACEesの深田竜生が主演を務め、同じくACEesの浮所飛貴が共演する。深田と浮所がモデルプレスらのインタビューに応じ、撮影で楽しみにしていることや互いの“推しポイント”などを語った。【後編】
【写真】STARTOイケメン、メンバーとキス寸前
本作の主人公は自宅のリビングという“超”想定外の場所で出会った姉のボーイフレンドを好きになってしまう。姉のボーイフレンドを自分も好きになってはいけない、受験生なのだから恋をしている場合ではないと思いつつも、考えれば考えるほど頭から離れなくなる。家族や友達も巻き込みつつ、自分自身を見つめていく、この夏一番しゅわしゅわなキュンが詰まったスパークリングな青春ホームドラマ・ラブコメディ。
深田が演じる主人公・武宮夏輝は、明るいおバカで優しくて人がいい、不器用ながらも人の気持ちに敏感で頼まれると断れない高校3年生で、「姉のボーイフレンド」を好きになってしまった「受験生」。浮所は、夏輝の姉・莉緒と同じ優秀な大学に通うボーイフレンドで、理系の思考で証明することが好きな大学3年生の小早川蒼汰を演じる。
― 役柄がそれぞれご本人にぴったりという印象ですが、客観的に見てどう感じますか？
浮所： 深田が演じる夏輝は、本当に“まんま深田”です（笑）。この前、本読みがあったのですが、会話のテンポ感や言葉の発し方、テンション感、ツッコミのセリフまで、普段の深田の家での様子が想像できるくらいぴったりなんです。夏輝は少し鈍感なところがある男の子なのですが、深田自身は鈍感というよりも「全てを真っ直ぐ、全身で受け止める」タイプなので、鈍感さをどうお芝居で表現するのか楽しみです。
深田：浮所くんが演じる蒼汰は、頭が良くて勉強もできて、「爽やか」「キラキラ」という言葉がぴったりな浮所くんと似ている部分が多いと思います。劇中でも、夏輝から見た蒼汰がキラキラして見えている部分があるので、爽やかスマイルを放つ、素の浮所くんが出てくるのではないかなと思います。
― 今回、お二人で共演するにあたって、楽しみにしていることはありますか？
深田：やっぱり、一緒にお芝居をすることです！浮所くんとは舞台上でもそこまで深く絡んだことがなく、しっかりと一緒にお芝居をするというのは今回が初めてなので、とても楽しみです！
浮所：メンバーと一緒にいるときの深田しか見たことがないので、深田が他の共演者さんたちと話している姿が全く想像つかないです。お姉ちゃん、お父さん、お母さんがいる「武宮家」での撮影で、他の俳優さんたちと深田がどうやって会話するんだろう、どんな姿が見られるんだろうというのが楽しみです！
― 今作は夏のお話ということで、お二人がこの夏に挑戦したいことを教えてください。
浮所：ドラマの撮影が終わった後に、みんなで花火がしたいです！クランクアップの日じゃなくてもいいので、広い綺麗な場所で、他の共演者の皆さんも一緒に、線香花火をして夏っぽい思い出を作りたいです。今のうちに花火を買っておこう（笑）。
深田：花火いいね！僕はやっぱり「日焼けしないこと」。今までも日焼け止めや日傘を持ち歩いたことはあるのですが、続かなくて…（笑）。今年の夏は白くなります！
浮所：日傘持ってるの？僕、今ちょうど日傘を買おうか悩んでたから、使わないならちょうだいよ（笑）。
深田：いいよ、全然あげる（笑）！
― 最後に、お互いの「ここがかっこいい！」「推せる！」というポイントを教えてください。
深田：浮所くんは、腕や血管の感じ、体付きがすごく男らしくてかっこいいです。筋肉質でずっしりしていて強そう。実際、腕相撲がめちゃくちゃ強いです。
浮所：ジュニアの中では一度も負けたことがないです！
深田：そういうところは「かっけえな」ってキュンとします。あと、性格的には一切妥協をしないところです。バラエティ番組などにもたくさん出演していますが、どんな現場でも絶対に手を抜いたりせず、常に「Maxの浮所飛貴」で挑んでいて、一つひとつのお仕事に対する全力な姿勢は特に尊敬しています。
浮所：嬉しいですね。深田って、こうやってちゃんと真正面からまっすぐ褒めてくれるんです。僕のファンも、深田が僕のことをよく褒めてくれることをすごく喜んでいます。この年齢になると、なかなか人から褒められる機会は多くはないので、こうやって素直な言葉で伝えてくれる深田のピュアさや心の綺麗さには、いつもキュンとします。
見た目での推しポイントは、実はさっき気づいたのですが、深田って首や顔、耳たぶにホクロが何個かあるんです。僕がいま横から見てるだけでも、1、2、3……7、8個もある！「あ、実はこんなところにもあったんだ」って、新しい魅力を見つけるのが楽しくて、撮影中もジロジロ探しちゃいそうです（笑）。耳がセクシーで綺麗だなと思います。
― ありがとうございました！
（modelpress編集部）
2002年4月13日生まれ、埼玉県出身。5人組グループ・ACEesのメンバー。抜群のスタイルと端正なビジュアルを活かし、多方面で活躍。「青のSP―学校内警察・嶋田隆平―」（カンテレ・フジテレビ／2021）でドラマデビューを果たし、それ以降「ドラゴン桜」（TBS／2021）、「紅さすライフ」（日本テレビ／2023）、「若草物語-恋する姉妹と恋せぬ私-」（日本テレビ／2024）など話題作への出演が続く。また、堂本光一主演舞台「Endless SHOCK」（2023）やミュージカル「魔女の宅急便」（2024）でトンボ役を務めるなど、多才な魅力を発揮し、注目を集めている。
2002年2月27日生まれ、愛知県出身。5人組グループ・ACEesのメンバー。持ち前の明るいキャラクターと高い知性を武器に、バラエティやクイズ番組でも活躍。「真夏の少年〜19452020」（テレビ朝日／2020）でドラマデビューを飾り、映画「胸が鳴るのは君のせい」（2021）では映画初主演を務めた。その後も「トモダチゲームR4」（テレビ朝日／2022）、「ギフテッド」（東海テレビ・フジテレビ／2023〜2024）などの話題作に出演。2024年3月には立教大学法学部をストレートで卒業したことでも話題を呼び、多方面で存在感を放っている。
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【写真】STARTOイケメン、メンバーとキス寸前
◆「夏色の雲が恋と嵐をまきおこす」
本作の主人公は自宅のリビングという“超”想定外の場所で出会った姉のボーイフレンドを好きになってしまう。姉のボーイフレンドを自分も好きになってはいけない、受験生なのだから恋をしている場合ではないと思いつつも、考えれば考えるほど頭から離れなくなる。家族や友達も巻き込みつつ、自分自身を見つめていく、この夏一番しゅわしゅわなキュンが詰まったスパークリングな青春ホームドラマ・ラブコメディ。
◆深田竜生＆浮所飛貴、お互いの役柄＆初共演への期待
― 役柄がそれぞれご本人にぴったりという印象ですが、客観的に見てどう感じますか？
浮所： 深田が演じる夏輝は、本当に“まんま深田”です（笑）。この前、本読みがあったのですが、会話のテンポ感や言葉の発し方、テンション感、ツッコミのセリフまで、普段の深田の家での様子が想像できるくらいぴったりなんです。夏輝は少し鈍感なところがある男の子なのですが、深田自身は鈍感というよりも「全てを真っ直ぐ、全身で受け止める」タイプなので、鈍感さをどうお芝居で表現するのか楽しみです。
深田：浮所くんが演じる蒼汰は、頭が良くて勉強もできて、「爽やか」「キラキラ」という言葉がぴったりな浮所くんと似ている部分が多いと思います。劇中でも、夏輝から見た蒼汰がキラキラして見えている部分があるので、爽やかスマイルを放つ、素の浮所くんが出てくるのではないかなと思います。
― 今回、お二人で共演するにあたって、楽しみにしていることはありますか？
深田：やっぱり、一緒にお芝居をすることです！浮所くんとは舞台上でもそこまで深く絡んだことがなく、しっかりと一緒にお芝居をするというのは今回が初めてなので、とても楽しみです！
浮所：メンバーと一緒にいるときの深田しか見たことがないので、深田が他の共演者さんたちと話している姿が全く想像つかないです。お姉ちゃん、お父さん、お母さんがいる「武宮家」での撮影で、他の俳優さんたちと深田がどうやって会話するんだろう、どんな姿が見られるんだろうというのが楽しみです！
◆深田竜生＆浮所飛貴、互いの“推しポイント”熱弁
― 今作は夏のお話ということで、お二人がこの夏に挑戦したいことを教えてください。
浮所：ドラマの撮影が終わった後に、みんなで花火がしたいです！クランクアップの日じゃなくてもいいので、広い綺麗な場所で、他の共演者の皆さんも一緒に、線香花火をして夏っぽい思い出を作りたいです。今のうちに花火を買っておこう（笑）。
深田：花火いいね！僕はやっぱり「日焼けしないこと」。今までも日焼け止めや日傘を持ち歩いたことはあるのですが、続かなくて…（笑）。今年の夏は白くなります！
浮所：日傘持ってるの？僕、今ちょうど日傘を買おうか悩んでたから、使わないならちょうだいよ（笑）。
深田：いいよ、全然あげる（笑）！
― 最後に、お互いの「ここがかっこいい！」「推せる！」というポイントを教えてください。
深田：浮所くんは、腕や血管の感じ、体付きがすごく男らしくてかっこいいです。筋肉質でずっしりしていて強そう。実際、腕相撲がめちゃくちゃ強いです。
浮所：ジュニアの中では一度も負けたことがないです！
深田：そういうところは「かっけえな」ってキュンとします。あと、性格的には一切妥協をしないところです。バラエティ番組などにもたくさん出演していますが、どんな現場でも絶対に手を抜いたりせず、常に「Maxの浮所飛貴」で挑んでいて、一つひとつのお仕事に対する全力な姿勢は特に尊敬しています。
浮所：嬉しいですね。深田って、こうやってちゃんと真正面からまっすぐ褒めてくれるんです。僕のファンも、深田が僕のことをよく褒めてくれることをすごく喜んでいます。この年齢になると、なかなか人から褒められる機会は多くはないので、こうやって素直な言葉で伝えてくれる深田のピュアさや心の綺麗さには、いつもキュンとします。
見た目での推しポイントは、実はさっき気づいたのですが、深田って首や顔、耳たぶにホクロが何個かあるんです。僕がいま横から見てるだけでも、1、2、3……7、8個もある！「あ、実はこんなところにもあったんだ」って、新しい魅力を見つけるのが楽しくて、撮影中もジロジロ探しちゃいそうです（笑）。耳がセクシーで綺麗だなと思います。
― ありがとうございました！
（modelpress編集部）
◆深田竜生（ふかだ・りゅうせい）プロフィール
2002年4月13日生まれ、埼玉県出身。5人組グループ・ACEesのメンバー。抜群のスタイルと端正なビジュアルを活かし、多方面で活躍。「青のSP―学校内警察・嶋田隆平―」（カンテレ・フジテレビ／2021）でドラマデビューを果たし、それ以降「ドラゴン桜」（TBS／2021）、「紅さすライフ」（日本テレビ／2023）、「若草物語-恋する姉妹と恋せぬ私-」（日本テレビ／2024）など話題作への出演が続く。また、堂本光一主演舞台「Endless SHOCK」（2023）やミュージカル「魔女の宅急便」（2024）でトンボ役を務めるなど、多才な魅力を発揮し、注目を集めている。
◆浮所飛貴（うきしょ・ひだか）プロフィール
2002年2月27日生まれ、愛知県出身。5人組グループ・ACEesのメンバー。持ち前の明るいキャラクターと高い知性を武器に、バラエティやクイズ番組でも活躍。「真夏の少年〜19452020」（テレビ朝日／2020）でドラマデビューを飾り、映画「胸が鳴るのは君のせい」（2021）では映画初主演を務めた。その後も「トモダチゲームR4」（テレビ朝日／2022）、「ギフテッド」（東海テレビ・フジテレビ／2023〜2024）などの話題作に出演。2024年3月には立教大学法学部をストレートで卒業したことでも話題を呼び、多方面で存在感を放っている。
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