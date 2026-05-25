【モデルプレス＝2026/05/25】Travis Japanの松田元太がCMキャラクターを務める「忍者めし アイススラリー」の新TVCM「狂言すらり篇」が、5月30日より西日本にて、6月6日より関東にて順次放映される。公式ブランドサイトでは5月25日10時より公開される。【写真】27歳STARTOアイドル、“そろりそろり”狂言に初挑戦した新CM◆松田元太、狂言の所作に初挑戦した新CM今回は、日本の伝統芸能である狂言を取り入れた演出に初挑戦。忍者