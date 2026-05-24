【モデルプレス＝2026/05/24】TBSの野村彩也子アナウンサーが5月23日、自身のInstagramを更新。ノースリーブトップス姿を披露し反響を呼んでいる。【写真】父は野村萬斎 28歳TBSアナ「スタイル抜群」肩チラ見せショット◆野村彩也子アナ、ノースリーブトップスから美肩輝く野村は、太陽やコーヒーなどの絵文字と共に陽の光が差し込む屋外で撮影した写真を複数枚投稿。ホワイトのノースリーブトップスにベージュのカーディガン、ベ