野村彩也子アナ、美肩輝くノースリーブトップスに熱視線「ラインが綺麗」「目の保養です」
【モデルプレス＝2026/05/24】TBSの野村彩也子アナウンサーが5月23日、自身のInstagramを更新。ノースリーブトップス姿を披露し反響を呼んでいる。
【写真】父は野村萬斎 28歳TBSアナ「スタイル抜群」肩チラ見せショット
野村は、太陽やコーヒーなどの絵文字と共に陽の光が差し込む屋外で撮影した写真を複数枚投稿。ホワイトのノースリーブトップスにベージュのカーディガン、ベージュのロングフレアスカートを合わせたコーディネートを披露しており、ノースリーブトップスからは美しい肩のラインがのぞいている。
この投稿に、「肩のラインが綺麗」「スタイル抜群ですね」「大人の魅力が溢れてます」「美しいです」「爽やかな写真で良いですね」「目の保養です」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】父は野村萬斎 28歳TBSアナ「スタイル抜群」肩チラ見せショット
◆野村彩也子アナ、ノースリーブトップスから美肩輝く
野村は、太陽やコーヒーなどの絵文字と共に陽の光が差し込む屋外で撮影した写真を複数枚投稿。ホワイトのノースリーブトップスにベージュのカーディガン、ベージュのロングフレアスカートを合わせたコーディネートを披露しており、ノースリーブトップスからは美しい肩のラインがのぞいている。
◆野村彩也子アナの投稿に反響
この投稿に、「肩のラインが綺麗」「スタイル抜群ですね」「大人の魅力が溢れてます」「美しいです」「爽やかな写真で良いですね」「目の保養です」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】