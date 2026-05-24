梅雨入りを前に、福岡県うきは市で大規模な防災訓練が行われました。うきは市をメイン会場とする訓練は、記録的な大雨と震度6強の地震により、複数の自治体で被害が発生したとの想定で行われました。福岡県や警察・消防などから約1100人が参加し、土石流が流れ込んだ住宅から取り残された人を救助したり、ドローンを使って救援物資を輸送したりする手順などを確認しました。