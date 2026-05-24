【(C) B.LEAGUE】 「火曜日まで戦う」長崎と「今日勝とうが負けようが次を絶対勝たなきゃいけない」琉球、勝負のGAME2へ 5月23日、横浜アリーナで「りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2025-26」GAME1が行われ、琉球ゴールデンキングスが長崎ヴェルカに71-69で勝利。3年ぶり2度目の優勝に王手をかけた。本記事では両クラブの試合後会見の模様をお届けする。 [長崎ヴェルカ] 馬場「も