小泉防衛大臣は、「北朝鮮からドローンが向かってくる」という事態も「非現実的なことではない」と述べ、危機感を示しました。北海道札幌市で講演した小泉大臣は、北朝鮮がロシアを支援するため、ウクライナに送っている兵士が「ドローンや様々な新しい戦い方を覚えて持ち帰る」と指摘しました。小泉防衛大臣は「『ミサイルを北朝鮮が発射しました』という今の現状が『ドローンや無人機が北朝鮮から向かってきています』という、こ