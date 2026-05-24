【モデルプレス＝2026/05/24】テレビ朝日では、7月期木曜ドラマ枠で「大空港〜GATE24〜」（毎週木曜よる9時）を放送。女優の趣里が主演を務める。【写真】35歳朝ドラ女優「ママの顔してる」水谷豊との貴重2ショット◆趣里、テレ朝連ドラ初主演『ドクターX 〜外科医・大門未知子〜』や『緊急取調室』『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』など、これまで数々のヒット作を生み出してきたテレビ朝日の看板ドラマ枠＜木曜ドラマ