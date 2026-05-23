韓国・水原でのサッカー女子ACLの決勝で、北朝鮮チームを応援する観客＝23日（聯合＝共同）【水原共同】スポーツで約7年半ぶりに訪韓した北朝鮮のサッカー女子のチームが23日、アジア・チャンピオンズリーグ（ACL）の決勝で日本の日テレ東京Vと対戦、1―0で勝利した。ソウル近郊の水原の競技場では韓国の観客が北朝鮮チームに声援を送った。ソウル在住の朴勇祥さん（70）は「南北関係に変化が生まれるよう期待している。少しで