ランバイクKAGAWA高松空港大会 ペダルのない自転車、「ランバイク」を広めようというイベントが23日、高松空港で行われました。 高松空港屋上の展望デッキで、ペダルのない自転車、「ランバイク」のイベントが初めて行われました。 ランバイク文化を定着させるのが狙いです。2歳から6歳までの約70人が参加し、年齢別のレースに臨みました。 （イベントを主催した株式会社河内小学校豊田浩伸事業アドバ