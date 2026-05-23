「ソフトバンク−日本ハム」（２３日、みずほペイペイドーム）６人組ガールズグループ「Ｋｅｐ１ｅｒ（ケプラー）」がセレモニアルピッチに登場。メンバーを代表して福岡出身のヒカルがマウンドに上がり、見事なノーバウンド投球を見せた。大役を果たしたヒカルは「福岡に住んでいた時に応援に来ていたし、ホークスの大ファンです。柳田選手を推していました」と笑顔を浮かべた。また、試合後にはライブパフォーマンスも行う