プレー上達のためには、体躯だけでなく、各動きの意味についてもしっかりと意識する必要があります。今回は、奥嶋氏がレッスンします！ 【用語】出球はフェースの向きどんなショットでもすべてフェースの向きが出球を決めると思っていませんか？ 基本的にはフェースの向きで出球が決まります。しかし、すべてのショットでフェースの向きにボールが飛ぶわけではないことも理解してください。