5月22日までに、女優の郄石あかりが自身のInstagramを更新。ニューヨークで開催された世界的ブランド『ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）』のショーに参加した際の様子を投稿したが、そこに映った変貌を遂げた姿に驚きが広がっている。郄石は、《ルイヴィトン2027クルーズウィメンズコレクション》と題し、現地で撮影されたショットを複数回投稿。添えられた写真には、別人級の郄石の姿があった。「ショーの