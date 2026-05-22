＜大相撲五月場所＞◇十二日目◇21日◇東京・両国国技館【映像】熱海富士、“エア塩まき”に自らびっくりする瞬間熱戦が続く五月場所の十二日目、関脇・熱海富士（伊勢ヶ濱）が取り直しの末に前頭六枚目・藤青雲（藤島）を寄り切った一番で、取り直し直前に“珍事”が発生。まいたはずの塩が手元にはなく、思わず自らの手元を「あれ？」「んっ？」といったように見つめる様子をカメラが捉えていた。注目の一番は、際どい攻防に