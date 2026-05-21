ヴァイオリニスト・高嶋ちさ子が２０日、ＳＮＳを更新。長男（１９）の卒業式のため、渡米したことを報告した。高嶋は１９９９年２月に会社員と結婚し、長男と次男（１７）がいる。息子２人は大学まで一貫の学校に通っていたが、長男は小学校卒業後の１８年９月に、次男も２１年９月に渡米し、アメリカの学校に通っている。２０日付のインスタグラムのストーリーズで、羽田空港からＡＮＡ機でアメリカに向かう機内の座席で撮