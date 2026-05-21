【モデルプレス＝2026/05/21】モデルの長谷川理恵が5月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子がリクエストした手料理を公開し反響を呼んでいる。【写真】52歳ママモデル「野菜がゴロッと入ってて美味しそう」息子リクエストの手作りカツカレー◆長谷川理恵、手作りのカツカレー披露長谷川は「カツカレー食べたいって。by bon」と、“ボン”こと13歳の長男からリクエストがあったことを報告し、カラッと揚がった一口サイズ