1児の母・長谷川理恵、息子リクエストの手作りカツカレー披露「たくさんあって食べ応えありそう」「野菜がゴロッと入ってて美味しそう」
【モデルプレス＝2026/05/21】モデルの長谷川理恵が5月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子がリクエストした手料理を公開し反響を呼んでいる。
【写真】52歳ママモデル「野菜がゴロッと入ってて美味しそう」息子リクエストの手作りカツカレー
長谷川は「カツカレー食べたいって。by bon」と、“ボン”こと13歳の長男からリクエストがあったことを報告し、カラッと揚がった一口サイズのカツの写真を投稿。続く投稿で完成したカツカレーの写真を公開した。大きめに切った野菜や豚肉がゴロゴロ入ったカレーに先ほどのカツが載っている様子を披露している。
この投稿に「カツをすぐにでも食べたい」「カレーに野菜がゴロッと入ってて美味しそう」「本格的」「お腹空きますね」「息子くんの大好物なんだ」「たくさんあって食べ応えありそう」など反響が寄せられている。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】52歳ママモデル「野菜がゴロッと入ってて美味しそう」息子リクエストの手作りカツカレー
◆長谷川理恵、手作りのカツカレー披露
長谷川は「カツカレー食べたいって。by bon」と、“ボン”こと13歳の長男からリクエストがあったことを報告し、カラッと揚がった一口サイズのカツの写真を投稿。続く投稿で完成したカツカレーの写真を公開した。大きめに切った野菜や豚肉がゴロゴロ入ったカレーに先ほどのカツが載っている様子を披露している。
◆長谷川理恵の投稿に反響
この投稿に「カツをすぐにでも食べたい」「カレーに野菜がゴロッと入ってて美味しそう」「本格的」「お腹空きますね」「息子くんの大好物なんだ」「たくさんあって食べ応えありそう」など反響が寄せられている。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
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