【モデルプレス＝2026/05/21】Leminoにて、5月31日より韓国ドラマ「新入社員カン会長」が日本独占配信される。【写真】日本ドラマで人気沸騰・32歳韓国俳優、東京街中に降臨◆韓国ドラマ「新入社員カン会長」Leminoで配信本作は、話題作となった「財閥家の末息子〜Reborn Rich〜」の原作者であるサンギョン作家の同名ウェブ小説をベースにしたドラマで、韓国JTBCにて5月30日から放送開始。“ビジネスの神”と称される大手財閥グル