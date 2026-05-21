イ・ジュニョン出演韓国ドラマ「新入社員カン会長」Leminoにて日本初独占配信
【モデルプレス＝2026/05/21】Leminoにて、5月31日より韓国ドラマ「新入社員カン会長」が日本独占配信される。
【写真】日本ドラマで人気沸騰・32歳韓国俳優、東京街中に降臨
本作は、話題作となった「財閥家の末息子〜Reborn Rich〜」の原作者であるサンギョン作家の同名ウェブ小説をベースにしたドラマで、韓国JTBCにて5月30日から放送開始。“ビジネスの神”と称される大手財閥グループの会長が事故に遭い、2回目の人生を生きる物語だ。
世界的なサッカー選手を夢見ていたが、不慮の事故で財閥会長の魂が入り込んでしまう
青年を演じるのは、U-KISSのメンバーとして日本で活動した経験があり、数多くのドラマにも出演しているイ・ジュニョン。中身は会長ながら新入社員としてチェソングループに入社しトップを目指すという難しい役どころを、時にシリアスに、時にコミカルに、見事に演じている。会長役にはいぶし銀の演技が光る重鎮ソン・ヒョンジュ、熾烈な後継者争いを繰り広げる長女と長男はベテランのチョン・ヘジンとチン・グが演じ、イ・ジュミョンが留学帰りの末娘としてジュニョンと息のあった演技をみせる。（modelpress編集部）
2026年5月31日（日）0:10より独占配信
全12話／毎週日曜日・月曜日に最新話更新予定
【Not Sponsored 記事】
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◆韓国ドラマ「新入社員カン会長」Leminoで配信
本作は、話題作となった「財閥家の末息子〜Reborn Rich〜」の原作者であるサンギョン作家の同名ウェブ小説をベースにしたドラマで、韓国JTBCにて5月30日から放送開始。“ビジネスの神”と称される大手財閥グループの会長が事故に遭い、2回目の人生を生きる物語だ。
青年を演じるのは、U-KISSのメンバーとして日本で活動した経験があり、数多くのドラマにも出演しているイ・ジュニョン。中身は会長ながら新入社員としてチェソングループに入社しトップを目指すという難しい役どころを、時にシリアスに、時にコミカルに、見事に演じている。会長役にはいぶし銀の演技が光る重鎮ソン・ヒョンジュ、熾烈な後継者争いを繰り広げる長女と長男はベテランのチョン・ヘジンとチン・グが演じ、イ・ジュミョンが留学帰りの末娘としてジュニョンと息のあった演技をみせる。（modelpress編集部）
◆「新入社員カン会長」作品概要
2026年5月31日（日）0:10より独占配信
全12話／毎週日曜日・月曜日に最新話更新予定
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