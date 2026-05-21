トランプ米大統領とイスラエルにネタニヤフ首相/Getty Images（CNN）トランプ米大統領が19日にイスラエルのネタニヤフ首相と緊迫した会談を行い、イラン戦争の今後の進め方をめぐる相違が浮き彫りになったことが分かった。米当局者が明らかにした。この当局者によると、トランプ氏は17日にネタニヤフ氏と会談した際、週明け早々にイランに対する新たな狙いを絞った攻撃を実行する可能性が高いと伝えていた。CNNが先日報じたように