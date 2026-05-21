歌手でタレントの早見優が20日、自身のアメブロを更新。同じく歌手でタレントの松本伊代と偶然リンクしたコーディネートを公開した。【映像】堀ちえみ（59）、韓国の美容皮膚科での“施術後の姿”早見は「偶然なコーデ」というタイトルでブログを更新。「またもや、松本伊代ちゃんと打ち合わせしたわけでもないのに、ADMJバッグのコーデがリンク」と、松本と寄り添う2ショットを公開。「こういう偶然って、なんだかうれしくな