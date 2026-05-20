群馬県高崎市で開かれている女子テニスの国際大会は３日目の２０日、ダブルスの本戦が始まり前橋市出身の清水綾乃選手が登場しました。 賞金総額１０万ドルと国内で３番目の規模を誇る高崎国際オープン。高崎市と日本テニス協会によって開かれ、４年連続４回目となることしは選手が参加しやすいよう、開催時期を１１月から国内ツアーのテニスシーズンとなる５月に変更しました。シングルスとダブルス合わせて