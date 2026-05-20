ロサンゼルス・ドジャースのホームゲームを一度でも見た人ならわかると思うが、ドジャー・スタジアムには日本企業の広告が溢れている。外野フェンスや内野の通路上のスペースはもちろんのことだが、試合中継でもっとも映るバックネット裏も、日本企業の広告がほとんど占めている状態だ。そんなバックネット裏ではとある“珍事件”が起きているという──。今季開幕前の3月25日（日本時間26日）には、大手アパレル企業「ファー