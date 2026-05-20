Googleは2026年1月に、ユーザーが独自のインタラクティブな世界を作成できるウェブアプリ「Project Genie」を発表しました。2026年5月19日に開催されたGoogle I/O 2026では、Googleストリートビューを使ってProject Genieに実際の場所を融合させる新機能が明らかになりました。Simulate real-world places with Project Genie and Street Viewhttps://blog.google/innovation-and-ai/models-and-research/google-deepmind/project-