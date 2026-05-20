トランプ大統領、イランへの再攻撃に関して、「決断していなかった」との報道です。（記者：どれほど攻撃に近づいていたのか。攻撃すると話していたが、すでに戦闘機は飛び立っていたのか？）トランプ大統領：（攻撃の決断を下すまで）あと1時間だった。我々は完全に準備が整っていた。トランプ大統領は19日、記者団に対し18日に表明した再攻撃の延期は、攻撃を決断する1時間前だったと語りましたが、アメリカのニュースサイト・ア