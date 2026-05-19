交通違反の疑いで停止を求められた車が、警察官を約20m引きずった後、逃走しました。 警察によりますと、18日午後4時ごろ、白バイに乗った兵庫県警・尼崎南署の男性巡査部長（43）が、尼崎市で歩行者の横断を妨害した疑いがある車に停止を求めましたが、応じなかったため追跡しました。 車は大阪市西淀川区の路上で赤信号のために停止し、巡査部長が運転していた男に事情を聞こうとしたところ、急発進したということです。