今年3月、香川県高松市で大麻などの薬物を営利目的で所持した疑いで、27歳の男2人が逮捕されました。 麻薬及び向精神薬取締法違反の容疑で逮捕されたのは、いずれも高松市に住む、解体業の男（27）と、会社員の男（27）の2人です。 警察によりますと、今年3月、解体業の男は自宅で大麻の植物片を約52グラム、コカインを含む塊を約1グラムを所持。また、同じ家で、会社員の男と共謀し、大麻約263グラムとMDMA約0.3グラムを所持し