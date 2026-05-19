BTSのJin（ジン、33）が16日に米サンフランシスコのスタンフォード・スタジアム公演で着ていたTシャツが、売り切れとなった。BTSは同ステージで何度か衣装替えしている。Jinはスタンフォード大の野球ユニホームを着るなど、現地ファンを楽しませた。その中で注目されたのが、白いTシャツだった。フロント部分に大きな赤いハート・マークが入ったもの。韓国メディアのスターニュースは19日「美の神様Jinがスタンフォードの舞台上で