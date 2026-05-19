3月に開催されたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が、日本ではNetflixによる独占有料配信となり、地上波での無料放送がなかったことについて、松本洋平文部科学大臣が主催者に配慮を要望していたが、その返答が来たことを19日の記者会見で明らかにした。【映像】松本大臣「引き続きスポーツの振興に取り組む」松本大臣は「国民のスポーツを見る機会について心配の声をいただいたことを踏まえまして、先月、冬季オリ