とちぎテレビ 日光市でソースを生産する大手調味料メーカーの新しい工場が完成し、１８日、報道関係者に公開されました。 新工場が完成したのは、広島県に本社を置く大手調味料メーカー、オタフクソースの日光工場です。 関係者が集まって竣工式を行いました。 オタフクソースでは、２０２４年１１月から２棟ある工場棟のうちの１棟と事務棟の建て替え工事を行い、もうひ