トヨタは日米関税合意を受けて2026年に新設された制度を活用した、アメリカから逆輸入した車を公開しました。トヨタ自動車が報道陣に公開したのは、日米関税合意に基づき、国土交通省が2026年2月に新設した、アメリカで安全性が確認された車を追加試験なしで日本に輸入できる制度を活用し、ピックアップトラックの「タンドラ」と、SUVの「ハイランダー」の2車種です。価格は、「タンドラ」が1200万円（税込）、「ハイランダー」が8