本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。今週は、メロンソースを包んだ大福やティラミス風味のミルクレープなど、スイーツ好き必見の商品が目白押しです!2026年5月の新商品5品まとめ(5月19日〜5月25日)「7プレミアム 生チョコミントバー」(267円)「7プレミアム 生チョコミントバー」(267円)価格 : 267円販売地域 : 全国生チョコソース、チョコチップ、チョココーティングと、チョ