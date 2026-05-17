BNLイタリア国際 大会期間：2026年5月10日～2026年5月17日 開催地：イタリア ローマ コート：クレー（赤土） 結果：[ディアナ シナイジェル / ミラ アンドレーバ] 2 - 0 [ニコール メリチャー / クリスティナ ブクサ] 試合の詳細データはこちら≫ BNLイタリア国際第13日がイタリア ローマで行われ、女子ダブルス決勝で、ディアナ シナイジェル / ミラ アンドレӦ