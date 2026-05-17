子どもたちの力作が集まった「RKKこどもスケッチ大会」の表彰式が行われました。 先月(4月)5日に熊本市動植物園で開かれた「RKKこどもスケッチ大会」 約1000人の参加者からグランプリに輝いたのは、前田樹生ちゃん(4)です。 樹生ちゃんが描いた「どうぶつえんのかんらんしゃ」がこちら。 観覧車を中心に大きく描き、何本も線を描いて観覧車の動きを表現した点などが評価されました。 家族と一緒に観覧車に乗るのが大好きだと