商務部の報道官は、中米の経済と貿易協議の初歩的な成果について、記者の質問に答えました。報道官は5月14日に行われた中米首脳会談で達成された経済と貿易協議の成果について、「習近平国家主席は、中米の経済と貿易関係の本質は互恵とウィンウィンにあり、双方は現在の貴重で良好な勢いをともに維持すべきだと指摘した」と述べました。双方が経済と貿易分野でこれまでに達成した成果は主に以下の通りです。第一に、双方はこれま