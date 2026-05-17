阿蘇市の棚田で熊本トヨペットの社員が田植えをしました。阿蘇市にある「阿蘇水掛の棚田」には熊本トヨペットの社員ら約50人が集まり、アキゲシキの苗を植えました。これは熊本トヨペットのSDGsの取り組みの一環で、稲刈りは10月頃の予定です。 収穫されたコメは社員に配られるほか、子ども食堂ネットワークに寄付されるということです。