あなたは読めますか？突然ですが、「憂鬱」という漢字読めますか？日常的によく使う言葉ですが、いざ漢字で書こうとすると画数が非常に多く、読むのにも一苦労する難読漢字の代表格ではないでしょうか？気になる正解は……「ゆううつ」でした！「憂鬱」とは、気持ちがふさいで、晴れ晴れしない状態を意味します。心が沈んでいて、何事にも活気が出ないような精神的な重苦しさを表す言葉です。また、草木がうっそうと茂る様子を指す